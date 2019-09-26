Белух из "китовой тюрьмы" из-за распутицы решено отвозить к месту выпуска не по суше, а по морю

26.09.19 17:42

© РИА Новости. Виталий Аньков

26 сентября. Interfax-Russia.ru - Белух, содержащихся в бухте Средняя Приморского края, будут доставлять к месту выпуска по морю - на спецсудне Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), выпуск животных также будет осуществлён с него.

"Научно-исследовательское судно ВНИРО примет на борт группу белух из бухты Средняя. Животных планируется доставить в Сахалинский залив к побережью Хабаровского края в район, где ранее проводился выпуск белух и косаток в рамках мероприятий по реадаптации и выпуску морских млекопитающих в естественную среду", - говорится в сообщении ВНИРО.

Ожидается, что дорога от бухты до места выпуска займет около трех суток.

Ранее перевозка животных из "китовой тюрьмы" осуществлялась по суше. Их везли в контейнерах на специальных большегрузных автомобилях до моря, а затем в море их тащили на специальных плотах, прикреплённых к катеру, к месту выпуска - рядом с Шантарскими островами в Охотском море. Такая транспортировка морских млекопитающих на 1,8 тыс. км занимала около шести дней.

В институте уточнили, что изменение способа транспортировки и выпуска животных были вызваны паводком на Амуре, ухудшением состояния дорог в Хабаровском крае из-за ливней и закрытием ряда участков после их затопления, что не позволяло осуществлять перевозку по отработанной схеме "автотранспорт/баржа/автотранспорт". Из-за этого начало очередной операции по выпуску животных приходилось постоянно откладывать.

"У науки уже был успешный опыт выпуска животных с судна, - сообщил заместитель директора Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии. Мы рассчитываем, что весь процесс пройдет удачно и никакие погодные условия нам не помешают. Транспортировка животных начнется в самое ближайшее время", - сообщил руководитель Тихоокеанского филиала ВНИРО Алексей Байталюк, слова которого приводит пресс-служба.

Для белух подготовлены специальные ванны, в которых они будут комфортно себя чувствовать на протяжении всего маршрута.

Животных будут сопровождать специалисты Тихоокеанского филиала ВНИРО и ветеринарные врачи, которые будут следить за состоянием их здоровья.

В 2018 году в Охотском море выловили 12 косаток и 90 белух для продажи в китайские океанариумы и поместили их в вольеры бухты Средняя в районе города Находка в Приморье, которую впоследствии назвали "китовой тюрьмой". После вмешательства общественности, Генпрокуратуры и Следственного комитета РФ выяснилось, что животные выловлены с многочисленными нарушениями закона. Впоследствии было решено выпустить всех морских млекопитающих на свободу.