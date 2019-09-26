Севастополь создаст государственное строительное предприятие для соцобъектов по ФЦП

26.09.19 17:43

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

26 сентября. Interfax-Russia.ru - Правительство Севастополя приняло решение о создании ГУП "Севастопольстройпроект" для проектирования и строительства социальных объектов, предусмотренных в том числе федеральной целевой программой развития Крыма (ФЦП).

Как сообщила пресс-служба правительства города по итогам заседания в четверг, "Севастопольстройпроект" создается на базе ГУП "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию Севастополя". Основной деятельностью станет проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию больниц, школ, детских садов.

"Нам предстоит большая работа по созданию большого государственного предприятия с возможностью комплексного проектирования. Те средства, которые выделяются по ФЦП, будут реализовываться своевременно, работать на цели и задачи, которые стоят перед Севастополем - за короткий срок существенно улучшить социально-экономическую обстановку", - сказал на заседании врио губернатора Михаил Развожаев.

Отмечается, что в городе есть серьезные проблемы со строительством объектов социальной инфраструктуры из-за недобросовестных подрядчиков.

Как сообщалось, в июле Развожаев предложил правительству РФ рассмотреть возможность определять в Крыму единых поставщиков для реализации в рамках ФЦП и нацпроектов социальных проектов стоимостью выше 500 млн рублей. По словам главы города, местные власти часто становятся "заложниками бесконечных процедур" и при этом несут "огромные финансовые и временные издержки".