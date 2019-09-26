Минстрой разрешил строить в России пятиэтажные школы

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26 сентября. Interfax-Russia.ru - Минстрой России внес изменения в нормативно-технические документы в части проектирования социальных объектов, рассказал министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев.
"Мы приступили к работе по корректировке действующих нормативно-технических документов, сводов правил. Могу привести первые результаты, которые также направлены на оптимизацию и рационализацию решений. Так, предусмотрена возможность проектирования пятиэтажных школ", - сказал Якушев на заседании коллегии при Минстрое России.
Он отметил, что до настоящего времени высота школьных зданий не могла превышать четырех этажей.
По словам Якушева, использование пятого этажа предусмотрено с учетом ограничений требований пожарной безопасности.
"Актовые залы теперь можно размещать и на третьем этаже (ранее - не выше второго - ИФ)", - сказал министр.
Он напомнил, что требования к нормативу площади земельного участка не позволяли реконструировать школы в тех случаях, когда площадь земельного участка была менее норматива.
"Нормативно-технические документы требовали уменьшить вместимость школы под площадь фактического земельного участка. Очевидно, что это сделать невозможно в условиях сложившейся застройки. Все проблемы были озвучены были регионами. Мы среагировали на них", - пояснил Якушев.
Он добавил, что изменения вступят в силу через полгода.