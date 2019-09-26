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26.09.19 18:05

Минстрой разрешил строить в России пятиэтажные школы

© РИА Новости. Константин Чалабов
26 сентября. Interfax-Russia.ru - Минстрой России внес изменения в нормативно-технические документы в части проектирования социальных объектов, рассказал министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев.

"Мы приступили к работе по корректировке действующих нормативно-технических документов, сводов правил. Могу привести первые результаты, которые также направлены на оптимизацию и рационализацию решений. Так, предусмотрена возможность проектирования пятиэтажных школ", - сказал Якушев на заседании коллегии при Минстрое России.

Он отметил, что до настоящего времени высота школьных зданий не могла превышать четырех этажей.

По словам Якушева, использование пятого этажа предусмотрено с учетом ограничений требований пожарной безопасности.

"Актовые залы теперь можно размещать и на третьем этаже (ранее - не выше второго - ИФ)", - сказал министр.

Он напомнил, что требования к нормативу площади земельного участка не позволяли реконструировать школы в тех случаях, когда площадь земельного участка была менее норматива.

"Нормативно-технические документы требовали уменьшить вместимость школы под площадь фактического земельного участка. Очевидно, что это сделать невозможно в условиях сложившейся застройки. Все проблемы были озвучены были регионами. Мы среагировали на них", - пояснил Якушев.

Он добавил, что изменения вступят в силу через полгода.

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