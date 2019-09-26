Дело об отмывании около 800 млн руб. возбуждено в отношении экс-замминистра культуры Пирумова

26.09.19 19:01

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

5 сентября. Interfax-Russia.ru - Следственный комитет возбудил еще одно уголовное дело в отношении бывшего заместителя министра культуры РФ Григория Пирумова, связанное с легализацией денежных средств, полученных преступным путем.

"Следствие полагает, что с июля 2015 года по март 2016 года Пирумов и другие его соучастники совершили хищение бюджетных средств, выделенных на выполнение строительных работ объекта Эрмитажа. Полученные преступным путем порядка 800 млн рублей были легализованы через фиктивные финансовые операции в подконтрольных им организациях", - сообщил "Интерфаксу" осведомлённый источник.

По его словам, уголовное дело было возбуждено в начале сентября. Вместе с Пирумовым по делу проходят экс-глава департамента Минкультуры Борис Мазо, бывший председатель правления банка "Нефтяной альянс" Олег Григор, бизнесмен Никита Колесников, глава компании "Мехстройтранс" Валерий Рогов, финдиреткор ООО "Горизонт" Юлия Бегеза.

Уголовное дело возбуждено по ч.4 ст.174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенное организованной группой в особо крупном размере).

Дорогомиловский суд Москвы 9 октября 2017 года приговорил Пирумова к 1,5 годам колонии общего режима и штрафу в 300 тыс. рублей, признав его виновным в пяти эпизодах особо крупного мошенничества на общую сумму около 164 млн рублей (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а также в покушении на хищение (ч. 3 ст. 30 - ч. 4 ст. 159 УК РФ) денежных средств, которые были выделены из бюджета для реставрации различных культурных объектов.

При этом суд освободил чиновника от наказания за его фактическим отбытием под стражей в ходе следствия.

Еще семь фигурантов этого дела, в том числе, Мазо и Колесников, были приговорены к условным срокам или освобождены от реального наказания по тем же обстоятельствам, что и Пирумов.

После неоднократного оспаривания приговора экс-замминистра в различных инстанциях гособвинение добилось его ужесточения: Мосгорсуд 24 января 2019 года окончательно назначил Пирумову наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима и штрафа в 1 млн рублей с лишением ордена "За заслуги перед Отечеством" 2-й степени.

По "делу реставраторов" Пирумов признал вину в полном объеме и погасил вмененный ущерб.

В настоящее время экс-чиновник находится под следствием по обвинению в хищении не менее 450 млн рублей из бюджета, выделенных на строительство комплекса зданий Эрмитажа. Весной нынешнего года ему дополнительно вменили организацию преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК РФ). По этому делу Пирумов вину не признает.