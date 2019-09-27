Росприроднадзор повторно рассмотрит материалы по вылову морских млекопитающих в 2020 году

27.09.19 12:42

© РИА Новости. Дмитрий Астахов

27 сентября. Interfax-Russia.ru - Эксперты Росприроднадзора выдали отрицательное заключение на материалы общего допустимого улова (ОДУ) морских млекопитающих на 2020 год, сообщил агентству "Интерфакс-Дальний Восток" руководитель региональной общественной организации (РОО) "Экологическая вахта Сахалина" Дмитрий Лисицын.

"В официальном ответе Росприроднадзор сообщает, что эксперты установили несоответствие представленных материалов ОДУ действующему законодательству в сфере охраны окружающей среды", - сказал Лисицын.

По данным общественной организации, согласно ОДУ по морским млекопитающим, на 2020 год к отлову планировались 282 белухи, 20 тихоокеанских белобоких дельфинов, восемь афалин, восемь гринд, 1 тыс. 496 моржей и 1 тыс. 905 морских котиков в Дальневосточных морях.

"Большая часть китообразных и ластоногих предназначена для коренных народов Севера, однако, как минимум, 82 белухи и всех дельфинов хотели выловить для индустрии развлечений. На данном этапе нам всем удалось это предотвратить", - отмечается в сообщении.

Вместе с тем, он добавил, что Росприроднадзор формирует новую экспертную комиссию для проведения повторной госэкспертизы по ОДУ морских млекопитающих на 2020 год.