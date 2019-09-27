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27.09.19 07:37
Авиакомпания "ЮВТ Аэро" в 2020г откроет полеты из Горно-Алтайска в Омск
По данным правительства региона, полеты в Омск стартуют с 25 апреля 2020 года. Они будут выполняться дважды в неделю воздушном судне CRJ-200 вместимостью 50 человек.
Авиаперевозчик получит субсидии на выполнение этого рейса в рамках постановления правительства РФ о господдержке развития региональной маршрутной авиасети.
На данный момент из Горно-Алтайска выполняются полеты в пяти направлениях - в Москву, Новосибирск, Красноярск, Казань и Екатеринбург. Омск станет шестым направлением.
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