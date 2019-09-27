Авиакомпания "ЮВТ Аэро" в 2020г откроет полеты из Горно-Алтайска в Омск

27.09.19 07:37

© РИА Новости. Максим Блинов

27 сентября. Interfax-Russia.ru - Авиакомпания "ЮВТ Аэро" запустит рейс из Горно-Алтайска в Омск, это станет шестым направлением авиамаршрутов из Республики Алтай.

По данным правительства региона, полеты в Омск стартуют с 25 апреля 2020 года. Они будут выполняться дважды в неделю воздушном судне CRJ-200 вместимостью 50 человек.

Авиаперевозчик получит субсидии на выполнение этого рейса в рамках постановления правительства РФ о господдержке развития региональной маршрутной авиасети.

На данный момент из Горно-Алтайска выполняются полеты в пяти направлениях - в Москву, Новосибирск, Красноярск, Казань и Екатеринбург. Омск станет шестым направлением.