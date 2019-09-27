Все промпредприятия Челябинской области будут участвовать в программе снижения выбросов

27.09.19 07:48

© РИА Новости. Александр Кондратюк

27 сентября. Interfax-Russia.ru - Челябинская область пересмотрела комплексные планы по снижению промышленных выбросов в Челябинске и Магнитогорске, что позволило значительно улучшить прогнозный эффект к 2024 году, сообщил губернатор области Алексей Текслер на расширенном заседании коллегии Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.

"Мы провели ревизию и доработали составленные в декабре прошлого года комплексные планы в рамках госпрограммы "Чистый воздух". В итоге количество улучшающих мероприятий по Челябинску и Магнитогорску возросло с 77 до 118. Прогнозный экологический эффект снижения валовых выбросов к 2024 году возрос по Магнитогорску с 8,27% до 20,03%, а по Челябинску - с 3,92% до 38,77%", - цитирует пресс-служба слова Текслера.

Он также уточнил, что задачи по улучшению ситуации в обоих городах поставлены в рамках нацпроекта "Экология".

"Для жителей этих городов и для меня как главы региона качество атмосферного воздуха является одним из безусловных приоритетов", - отметил глава региона.

По его словам, для достижения установленных показателей уже достигнуты договоренности с основными предприятиями, заключены соответствующие соглашения между региональным правительством, Минприроды, Росприроднадзором и промышленниками.

"Мы начали работу по заключению соглашений с промышленниками не только по нашим двум городам, которые входят в проект "Чистый воздух" и комплексный план. Работу по реализации регионального экологического стандарта мы начали по территории всего Южного Урала. У нас промышленный регион и фактически более двух десятков городов, где расположено порядка 200 промышленных предприятий, с каждым из них мы заключим четырехстороннее соглашение",- пояснил Текслер.

Также, по его сведениям, в регионе реализуются областные госпрограммы "Зеленый город" по озеленению территорий и разрабатывается региональный экологический стандарт, который призван обобщить и внедрить лучшие существующие практики в сфере охраны окружающей среды при одновременном ужесточении стандартов качества.

В свою очередь, начальник управления экологического просвещения, работы с обращениями граждан и документооборота регионального Минэкологии Виталий Безруков уточнил агентству "Интерфакс-Урал", что завершается процесс заключения четырехсторонних соглашений с самыми крупными предприятиями.

"Будут заключены такие соглашения о снижении выбросов со всеми крупными городами Челябинска и Магнитогорска, всего их 16. Кроме того, аналогичные региональные соглашения готовятся со всеми крупными предприятиями других городов области: Сатки, Аши, Миасса, Златоуста и так далее", - пояснил Безруков.

В пресс-службе ПАО "Челябинский металлургический комбинат" агентству пояснили, что в рамках четырехстороннего соглашения группа "Мечел" реализует на предприятиях Челябинска экологическую программу сроком до 2024 года. Инвестиции составят около 10 млрд рублей, при этом выбросы загрязняющих веществ снизятся на 14,2 тыс. тонн в год.

"Модернизация затронет все основные производственные участки ЧМК: кислородно-конвертерный, доменный, прокатные цеха. На "Мечел-Коксе" техническое перевооружение коснется бензольного отделения в цехе улавливания N1, коксового цеха N1, будут заменены два газосборника на коксовой батарее N8", - отметил начальник отдела по взаимодействию со СМИ и рекламе группы "Мечел" по Уральскому регион Николай Пастухов.