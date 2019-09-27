Почти 30 нарушений выявило Челябинское УФАС при госзакупках в рамках нацпроектов

27.09.19 07:55

© РИА Новости. Михаил Фомичев

27 сентября. Interfax-Russia.ru - Челябинское управление ФАС РФ с начала текущего года рассмотрело 42 жалобы на госзакупки в рамках исполнения нацпроектов, по 29-ти из них были выявлены нарушения, сообщила заместитель руководителя регионального управления ФАС Влада Ливончик на пресс-конференции в челябинском пресс-центре агентства "Интерфакс-Урал".

Так, по ее сведениям, были выявлены нарушения при проведении аукциона в рамках госпрограммы "Развитие дорожного хозяйства в Челябинской области на 2015-2022 годы" стоимостью почти 172 млн рублей.

"Челябинскавтодор", заказчик торгов на установку рамок для контроля за тоннажем крупногабаритного транспорта, не установил обязательные требования о наличии у участников опыта работы, связанного с предметом контракта. Также не было предъявлено обязательное требование о том, что участники торгов должны быть членами саморегулируемой организации", - сказала Ливончик.

По ее сведениям, заказчик принял во внимание предписание УФАС об устранении нарушений.

"Но есть печальный опыт нереализации проектов, неосвоения денежных средств. Так, в поселке Красногорский Увельского района шесть раз объявляли аукцион на реконструкцию системы водоснабжения населенного пункта на сумму 32,5 млн рублей, но ни одной заявки на участие так и не поступило", - отметила замруководителя УФАС.

В результате выделенные на эти цели бюджетные средства были отозваны, а социально значимые работы так и не проведены.

Также, по данным ведомства, в настоящее время проводится проверка законности аукциона на озеленение автомобильных дорог Челябинска. Более 198 млн рублей на эти цели выделены городу в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС в 2020 году.

"В ходе проверки мы установили, что в муниципалитет до сих пор не составил паспорта дорог, где были бы обозначены все объекты, улицы, номера зданий, наличие зеленых насаждений. Все это затрудняет оценку необходимости проведения озеленения в тех или иных масштабах на каждом конкретном объекте", - пояснила Ливончик.

Таким же образом, по ее сведениям, обстоят дела с инвентаризацией зеленых насаждений.

"Горожане активно жалуются, что разрешения на вырубку деревьев выдаются без выезда на место, более того - по схемам, составленным на основе Яндекс-карты, на которой крестиком обозначены объекты вырубки. При этом неизвестно, что это за деревья, нет их описания", - отметила представитель УФАС.

Всего с начала года УФАС подало для включения в реестр недобросовестных поставщиков сведения о 302 участниках торгов.