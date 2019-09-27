Пожарные ликвидировали открытое горение на сухогрузе "Волго балт-205"

27.09.19 10:51

© РИА Новости. Алексей Филиппов

27 сентября. Interfax-Russia.ru - Пожарные справились с огнем на сухогрузе под Самарой, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России в пятницу.

"В 09.52 мск пожар на площади 450 м2 локализован. В 10.04 мск объявлена ликвидация открытого горения", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось о пожаре на сухогрузе "Волго балт - 205" на Волге в Самарской области. Судно перевозит 300 тонн металлоконструкций. В тушении пожара задействовали пожарные катера.

Сигнал о возгорании сухогруза на 680 км. реки Волга в районе Федоровских лугов в Ставропольском районе поступил в 4:48 (3:48 мск) в пятницу.

"Данный сухогруз следовал по маршруту Санкт-Петербург - Астрахань. Судно обесточено. Судовой ход свободен. На судне находилось 12 человек. До прибытия подразделений с сухогруза эвакуировано 9 человек, на сухогрузе остаются 3 человека", говорится в сообщении.

Отмечается, что для тушения пожара привлечено 70 человек, 18 единиц техники, в том числе 3 плавсредства.