Останки 19 красноармейцев перезахоронили в братской могиле на Северном Кавказе

27.09.19 08:09

© РИА Новости. Сергей Мелконов

27 сентября. Interfax-Russia.ru - Останки погибших красноармейцев были обнаружены в период с 16 по 25 сентября в ходе экспедиции межрегиональной Вахты Памяти "Терский Рубеж-2019", сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО).

"Останки 19 красноармейцев 337 стрелковой дивизии Северо-Кавказского военного округа, павших во время Моздок-Малгобекской стратегической оборонительной операции, с почестями перезахоронили в городе Малгобеке", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в церемонии приняли участие военнослужащие воинских частей Южного военного округа в Ингушетии, поисковики из Ингушетии, Чечни и Северной Осетии, отряды "Юнармии", а также представители администрации Малгобекского района.

Как рассказал заместитель командира соединения ЮВО по военно-политической работе подполковник Геннадий Секунов, более 120 тыс. красноармейцев погибли, защищая Северный Кавказ во время Моздок-Малгобекской стратегической оборонительной операции. Останки двух бойцов из 19 удалось идентифицировать. Работа по поиску останков погибших красноармейцев продолжается.

Поисковые отряды ЮВО в рамках героико-патриотической акции "Вахта памяти" в 2018 году обнаружили останки 14 воинов, погибших в ходе Малгобекской оборонительной операции. Также были найдены обмундирование, сапоги, ботинки и другие элементы экипировки.

Одного военнослужащего удалось идентифицировать по личному жетону, его останки были переданы родственникам в Чувашию.

Родственники павшего бойца приняли участие в торжественном митинге в Ингушетии.