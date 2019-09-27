|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
27.09.19 08:12
Саперы ЮВО обезвредили более 10 тыс. взрывоопасных предметов в текущем году
"Инженерно-саперные подразделения Южного военного округа (ЮВО) с начала года обезвредили более 10 тыс. взрывоопасных предметов, в том числе артиллерийские снаряды и минометные мины различного калибра, противотанковые и противопехотные гранаты, авиационные бомбы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что саперы ЮВО ежедневно выезжают по заявкам военкоматов для обезвреживания и уничтожения взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны и контртеррористической операции на Северном Кавказе. С этой целью на территории округа действует около 70 подвижных групп разминирования, в состав которых входит более 400 военнослужащих инженерно-саперных подразделений ЮВО.
Всего с начала текущего года саперы ЮВО выполнили около 1,3 тыс. заявок от военкоматов ЮФО и СКФО. Больше всего заявок поступает от регионов, где в годы войны шли ожесточенные бои - Волгоградской и Ростовской областей, Краснодарского края и из Крыма.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Осужденного за вывих плеча гвардейцу актера Павла Устинова до решения апелляционной инстанции по ходатайству прокуратуры отправили под подписку о невыезде.
.
Interfax-Russia.ru – "Дело "Седьмой студии" вернули в прокуратуру из-за трудности в постановлении приговора. Хотя в прокуратуре не видят для этого оснований.
.
Interfax-Russia.ru – Минэкономразвития предлагает сэкономить на строительстве платной трассы из Москвы в Казань, ограничив ее до Владимира, и частично реконструировать трассу М-7 "Волга".
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket