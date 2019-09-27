Саперы ЮВО обезвредили более 10 тыс. взрывоопасных предметов в текущем году

27.09.19 08:12

© РИА Новости. Максим Богодвид

27 сентября. Interfax-Russia.ru - Более 3 тонн взрывчатки понадобилось инженерно-саперным подразделениям Южного военного округа для уничтожения обнаруженных взрывоопасных предметов, сообщает в пятницу пресс-служба ЮВО.

"Инженерно-саперные подразделения Южного военного округа (ЮВО) с начала года обезвредили более 10 тыс. взрывоопасных предметов, в том числе артиллерийские снаряды и минометные мины различного калибра, противотанковые и противопехотные гранаты, авиационные бомбы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что саперы ЮВО ежедневно выезжают по заявкам военкоматов для обезвреживания и уничтожения взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны и контртеррористической операции на Северном Кавказе. С этой целью на территории округа действует около 70 подвижных групп разминирования, в состав которых входит более 400 военнослужащих инженерно-саперных подразделений ЮВО.

Всего с начала текущего года саперы ЮВО выполнили около 1,3 тыс. заявок от военкоматов ЮФО и СКФО. Больше всего заявок поступает от регионов, где в годы войны шли ожесточенные бои - Волгоградской и Ростовской областей, Краснодарского края и из Крыма.