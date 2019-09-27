В Калининградской области учредили фонд помощи обманутым дольщикам

27.09.19 08:19

© РИА Новости. Алексей Куденко

26 сентября. Interfax-Russia.ru - Правительство Калининградской области создает фонд помощи обманутым дольщикам, сообщили "Интерфаксу" в региональном министерстве строительства.

"В региональном управлении Минюста находятся документы на регистрацию фонда помощи обманутым дольщикам, который создается правительством области. Он будет использован как инструмент запуска в процедуру банкротства компаний, имеющих проблемные объекты жилищного строительства. Фонд будет обеспечивать свою долю финансирования для дальнейшего решения проблем обманутых дольщиков", - рассказали в министерстве со ссылкой на главу ведомства Сергея Черномаза.

Фонд будет заниматься проблематикой двумя способами: прямая выплата компенсаций дольщикам их расходов и достройка проблемных домов с помощью добросовестных компаний.

"Если нецелесообразно завершение строительства проблемного дома из-за его низкой стадии готовности, а также имеется небольшое количество дольщиков, будет финансовая компенсация. При этом все мы понимаем, что на тот момент, когда люди вкладывали денежные средства, это были одни деньги, сейчас - другие. С фондом Дом.РФ мы эту историю обсуждаем, сейчас разрабатывается документ, который будет определять порядок определения стоимости именно того помещения, в которое инвестировал гражданин", - рассказал Черномаз.

Он отметил, что компенсация должна учитывать коммерческую стоимость проблемного жилья и быть достаточной для приобретения аналогичной квартиры с учетом инфраструктуры района, пояснил министр.

По его словам, недострой будет передаваться в фонд, где определят подрядчика, скорректируют проектную документацию, приведут в соответствие с нормами, достроят и передадут дольщикам.

Министр также отметил, что с Министерством финансов области уже обсуждался вопрос выделения средств Фонду, до конца этого года он может приступить к работе. Объем региональных денежных средств определят после того, как фонд Дом.РФ назовет размер выделяемой региону суммы.

В настоящее время в Калининградской области официально зарегистрировано 1079 обманутых дольщика.