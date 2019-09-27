Выплаты перенесшим острые сердечно-сосудистые заболевания вырастут до 14,5 тыс. рублей

27.09.19 08:29

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

27 сентября. Interfax-Russia.ru - Премьер РФ Дмитрий Медведев поручил профильным ведомствам предусмотреть в бюджете на 2020 год и на период 2021-2022 годов повышение стоимости родового сертификата до 12 тыс. рублей, а также увеличить до 14,5 млрд рублей ежегодное финансирование лекарственного обеспечения лиц, перенесших острые сердечно-сосудистые заболевания.

Глава правительства сформулировал поручение по итогам общения с бизнесменами и экспертами в рамках программы "Диалог" телеканала "Россия 24", вышедшей в прямом эфире 11 сентября.

В частности, Минздраву, Минфину, МЭР, Минтруду, ФОМС и Фонду соцстрахования поручено предусмотреть в бюджетах этих фондов на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов бюджетные ассигнования на увеличение с 2020 года стоимости родового сертификата до 12 тыс. рублей. Цель - финансирование оплаты помощи беременным женщины для профилактики прерывания беременности, говорится в поручениях.

В настоящее время стоимость родового сертификата составляет 11 тыс. рублей. Она не менялась с 2006 года. Это обстоятельство подвергалось критике Счетной палаты. Сумму родового сертификата рассчитывает Минздрав, и Счетная палата выражала сомнение в качестве услуг, которые могут получить женщины за эту сумму.

Кроме того, Минфину и Минздраву России поручается дополнительно предусмотреть в федеральном бюджете на указанный период по 14,5 млрд рублей ежегодно на лекарственное обеспечение на амбулаторном этапе граждан, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда и другие острые сердечно-сосудистые заболевания или операции на сосудах.

Также премьер поручил предусмотреть в бюджете ФОМС средства на увеличение объемов дорогостоящих диагностических исследований в амбулаторных условиях в размере не менее 12,7 млрд рублей в 2020 году. Речь идет о средствах, направляемых в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования.