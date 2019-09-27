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27.09.19 08:31

Три авиакомпании открывают чартеры в ОАЭ и Таиланд из Белгорода осенью

© РИА Новости. Антон Вергун
27 сентября. Interfax-Russia.ru - Авиакомпании Royal Flight и AZUR air в октябре откроют чартерные программы из Белгорода в Дубай (ОАЭ), Pegas Fly - на Пхукет (Таиланд), сообщили "Интерфаксу" в администрации белгородского аэропорта.

AZUR air приступит к полетам в Дубай с 27 октября на самолетах Boeing-737-900. Чартерная программа продлится до 25 марта 2020 года.

Royal Flight будет летать в Дубай по субботам: со 2 по 23 ноября, с 28 декабря по 11 января 2020 года и с 29 февраля по 28 марта 2020 года. Полеты будут выполняться на Boeing-737-800.

Чартеры авиакомпании Pegas Fly на Пхукет на лайнерах Boeing-767-300 стартуют 22 октября и продлятся до 19 марта 2020 года.

Как сообщил "Интерфаксу" представитель белгородского офиса туроператора Anex Tour (стратегический партнер AZUR air), полеты в Дубай из Белгорода будут осуществляться третий год подряд, однако в прошлом сезоне программа была остановлена из-за низкого спроса, поскольку в аналогичные даты осуществлялись полеты в Дубай из Воронежа. При этом воронежский аэропорт предоставлял бесплатный трансфер из Белгорода.

"В этом году продажи путевок в Дубай из Белгорода активнее, так как ценообразование лучше, чем в прошлом году. Условия оплаты более лояльные: есть возможность внести часть суммы при бронировании, а остальное за пару недель до вылета. Поэтому сезон не должен быть провальным", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по Таиланду прогнозы не столь оптимистичны, поскольку спрос оттягивают аэропорты Воронежа и Харькова (Украина).

Royal Flight выполняет чартерные пассажирские перевозки на самолетах Boeing-767-300, Boeing-757-200 и Boeing-737-800. По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", головной компанией Royal Flight является ЗАО "Корпорация "Соболь", которое занимается арендой и управлением недвижимым имуществом. ЗАО принадлежит физлицам.

AZUR air - крупнейшая чартерная авиакомпания в РФ. В марте 2019 года она объявила о начале сотрудничества с туроператором "TUI Россия". Воздушный флот компании состоит из четырех самолетов Boeing-777, 11 самолетов Boeing-767, восьми самолетов Boeing-757 и шести самолетов Boeing-737. По данным "СПАРК-Интерфакс", компанией владеет ООО "Ван2Флай", принадлежащее гражданкам РФ Анне Фукаловой (55%) и Наталье Кочкар (45%), ранее работавшей в Anex Tour.

Pegas Fly (бренд ООО "Авиакомпания "Икар") базируется в аэропорту Красноярска, имеет филиалы в Москве и Хабаровске, а также представительство в городе Гуанчжоу (Китай). Парк авиакомпании состоит из самолетов Boeing-767-300, Boeing-737-800, Boeing 737-900 и Embraer-190-100. По данным "СПАРК-Интерфакс", предприятие находится в 100%-й собственности Ванды Букрей.

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