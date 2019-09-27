Артефакты и архивные документы представлены на выставке к 500-летию Тульского кремля

27.09.19 08:55

Фото пресс-службы правительства Тульской области

27 сентября. Interfax-Russia.ru - Экспозиция, посвященная исторической роли Тульского кремля и городов Большой засечной черты в становлении и укреплении российской государственности, открылась в Туле, сообщила пресс-служба облправительства.

Выставка приурочена к 500-летию возведения Тульского кремля.

"Подготовка к празднованию 500-летия Тульского кремля как начала создания Большой засечной черты стала мотором удивительной силы по зарождению интереса к истории страны этого периода, к истории Тульской области, кремля. Этот интерес породил множество новых акций. В городе создаётся первый в стране музейный квартал, Тула преображается и дает пример всем городам России", - сказала на церемонии заместитель министра культуры РФ Алла Манилова.

По словам заместителя председателя правительства региона Ольги Гремяковой, в подготовке выставки были задействованы не только ведущие научные сотрудники Тульского музейного объединения, но и краеведы, архивисты.

"Впервые на выставке представлены подлинные архивные документы, музейные экспонаты, связанные не только с Тульским кремлем и засеками, но и, что особенно важно, культурой того времени", - подчеркнула Гремякова.

Из фонда краеведческого музея сегодня выставлены уникальные предметы декоративно-прикладного искусства, например, напрестольное евангелие, которое датируется XVII-XVIII столетиями. Кроме того, можно увидеть вооружение XVI-XVII веков, документы, иллюстративный материал об истории городов юга России. Музей изобразительных искусств предоставил подоконники исторической живописи.

Экспонаты представили музеи Тулы, Рязани, Орла, Калуги, Зарайска (Московская область), а также краеведческие музеи малых исторических городов Тульской области: Алексина, Крапивны, Чекалина, Кимовска и поселка Епифани.

По указу президента РФ в 2020 году состоится празднование 500-летия возведения Тульского кремля как начала создания Большой засечной черты. Тульский кремль - памятник оборонного зодчества XVI века. Построен по указу Василия III в 1507-1520 годах как южный форпост Московского государства.