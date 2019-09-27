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27.09.19 08:59
Воробьев поручил доложить об итогах подачи тепла в соцобъекты и многоквартирные дома Подмосковья 30 сентября
"Дмитрий Владимирович (Пестов - ИФ), в понедельник утро (30 сентября - ИФ) мы начнем с вашего доклада по поводу подачи тепла во все объекты, в том числе в жилые дома. Прошу вас внимательно отработать на выходных со всеми главами, аварийными службами, ликвидировать там, где происходит завоздушивание", - сказал Воробьев в эфире телеканала "360".
Ранее сообщалось, что по состоянию на 26 сентября в Подмосковье отопление включено в 90% многоквартирных домах.
Полностью подача тепла во все дома региона будет осуществлена с понедельника, 30 сентября.
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