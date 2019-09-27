Воробьев поручил доложить об итогах подачи тепла в соцобъекты и многоквартирные дома Подмосковья 30 сентября

27.09.19 08:59

© РИА Новости. Александр Кряжев

27 сентября. Interfax-Russia.ru - Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил 30 сентября представить доклад о начале отопительного сезона во всех жилых домах и социальных объектах региона.

"Дмитрий Владимирович (Пестов - ИФ), в понедельник утро (30 сентября - ИФ) мы начнем с вашего доклада по поводу подачи тепла во все объекты, в том числе в жилые дома. Прошу вас внимательно отработать на выходных со всеми главами, аварийными службами, ликвидировать там, где происходит завоздушивание", - сказал Воробьев в эфире телеканала "360".

Ранее сообщалось, что по состоянию на 26 сентября в Подмосковье отопление включено в 90% многоквартирных домах.

Полностью подача тепла во все дома региона будет осуществлена с понедельника, 30 сентября.