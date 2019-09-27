Конкурс для кандидатов в правительство объявлен в Крыму

27.09.19 09:02

Фото со страницы Сергея Аксенова в соцсетях

27 сентября. Interfax-Russia.ru - Открытые конкурсы и электронное голосование определят кандидатов на посты в совете министров Крыма, сообщил в пятницу глава республики Сергей Аксенов.

"Кандидаты смогут подать заявку, пройти тестирование, принять участие в публичных дебатах. Итоговым этапом станет мое личное собеседование с финалистами. Решение о назначении министров будет принято мной с учетом результатов открытого электронного голосования за претендентов", - написал Аксенов на свой странице в соцсети "ВКонтакте".

Таким образом новый состав правительства будет формироваться в несколько этапов. Принять участие в конкурсе сможет любой желающий, включая и.о. министров, уточнил глава Крыма.

При назначении глав администраций муниципальных образований Аксенов предложил также использовать электронное голосование вместе с конкурсными процедурами. Такие системы могут быть размещены на страницах органов власти.

"Считал бы правильным конкурсным комиссиям, которые рекомендуют местным советам кандидатов на должности глав администраций, при принятии решений учитывать результаты голосования", - добавил он.

Государственный совет Крыма 20 сентября избрал главой республики на второй срок Аксенова из трех кандидатур, предложенных президентом РФ. После этого совет министров республики сложил свои полномочия.

До выборов главы крымский совмин включал 11 заместителей председателя, один из которых - Виталий Нахлупин - с осени прошлого года находится под следствием, и 18 министров.

Как указано в Конституции Крыма, кандидатуру на пост председателя совета министров предлагает глава, а согласовывает Госсовет (предыдущие пять лет Аксенов совмещал эту должность, в новом избирательном цикле решение об этом еще не принято). Кроме того, парламент утверждает всех вице-премьеров и двух министров - туризма и экологии.

Жители Крыма 8 сентября, в единый день голосования, выбрали депутатов Государственного совета республики и 265-ти представительных органов власти в городах и селах полуострова. В частности, новые парламенты сформированы в 11 городах: Алуште, Армянске, Джанкое, Евпатории, Керчи, Красноперекопске, Саках, Симферополе, Судаке, Феодосии и Ялте.

Главы администраций городов Крыма избираются местными депутатами из двух кандидатур, прошедших конкурсный отбор.