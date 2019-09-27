Более 10 млрд рублей направят на развитие Ижводоканала

27.09.19 09:12

Фото с сайта Ижводоканала

27 сентября. Interfax-Russia.ru - Программа развития МУП "Ижводоканал" предполагает 10,3 млрд рублей инвестиций, сообщил министр строительства, ЖКХ и энергетики Удмуртии Дмитрий Сурнин на своей странице в соцсети в четверг.

"В рамках этой программы предполагаются вложения в размере 10,3 млрд рублей на конкретные мероприятия", - написал Сурнин.

Он уточнил, что ключевыми из них станут модернизация и реконструкция очистных сооружений Ижевска за 4,35 млрд рублей, организация водоснабжения отдаленных районов города (Костина Мельница, Люлли, Медведево, Игерман) за 1,7 млрд рублей, строительство и реконструкция канализационных коллекторов за 1,25 млрд рублей, модернизация водозаборных сооружений "Кама-Ижевск" и "Пруд Ижевск".

Сурнин отметил, что необходимость инвестиций стала причиной увеличения для жителей Ижевска платы за коммунальные услуги с 1 июля 2020 года, которое было утверждено депутатами гордумы в четверг. Глава Минстроя Удмуртии уточнил, что рост стоимости всех услуг для большинства граждан составит около 9%.

"Долгое время по политическим причинам в Ижевске такое решение не принималось. Это не могло не сказаться на коммунальной инфраструктуре города. Изношенность сетей "Ижводоканала" - 59%, это как раз результат 15 лет недофинансирования", - добавил он.

МУП "Ижводоканал" осуществляет снабжение более 600 тыс. жителей Ижевска питьевой водой, сбор сточных вод от населения и промышленных предприятий, транспортирование и очистку сточных вод.