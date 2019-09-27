Один из поселков в Комсомольске-на-Амуре может быть расселен после наводнения

27.09.19 09:28

Фото с сайта администрации Хабаровского края

27 августа. Interfax-Russia.ru - Поселок Хорпинский в Комсомольске-на-Амуре, пострадавший от "большой воды", может быть официально включен в зону подтопления и расселен, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

Представители городской администрации предложили этот вариант главе региона, который 27 сентября находится с рабочей поездкой в Комсомольске-на-Амуре. По мнению городских чиновников, такое решение позволит расселить оставшихся там жильцов и наложить запрет на последующее строительство в границах микрорайона.

"У нас есть обращение от жильцов трех домов поселка Хорпинский, оставшихся там жить после наводнения 2013 года, о том, чтобы мы рассмотрели возможность их переселения. Все остальные жители были расселены, так как их дома признали непригодными для проживания. Эти три дома такого статуса не получили, но уже понятно, что их будет топить и дальше. Поэтому будем вносить предложение о возможности включения всего этого микрорайона в зону подтопления с последующим переселением людей", - цитирует пресс-служба представителя мэрии Алексея Разина.

После наводнения 2013 года в поселке Хорпинский 99% домов признали непригодными для проживания. Комиссии не утвердили лишь два многоквартирных дома и один дом частного сектора. Этим летом во время паводка дома вновь подтопило водой.

По данным пресс-службы, несмотря на то, что уровень Амура у города стабильно снижается и в настоящее время составляет 716 см, в Хорпинском до сих пор нет транспортного сообщения, а людей перевозят на лодках. Также из-за опасности заражения инфекциями в микрорайоне перекрыты все колодцы и скважины. Чистую воду жильцам приходится подвозить специальными емкостями.

"Сложная ситуация в поселке продлится еще как минимум неделю, так как темпы падения уровня реки очень низкие", - отмечается в сообщении.