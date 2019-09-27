Более 260 северокорейских рыбаков задержаны за браконьерство в Приморье

27.09.19 09:43

© РИА Новости. ФСБ РФ

27 сентября. Interfax-Russia.ru - Российские пограничники задержали за браконьерство в исключительных экономических водах России три северокорейские шхуны, сообщила представитель пресс-группы Погрануправления ФСБ по Приморскому краю.

"Три шхуны и пять мотоботов с 262 северокорейскими рыбаками на борту. Они были задержаны за браконьерство в исключительных экономических водах России", - сказала она.

У браконьеров изъяты около 30 тыс. туш незаконно добытого кальмара и запрещенные орудия лова. Нарушители доставлены в порты Находка и Посьет для проведения разбирательств.

Вечером 17 сентября в акватории Японского моря в исключительной экономической зоне РФ пограничниками были обнаружены рыболовные шхуны, под флагом КНДР, осуществляющие браконьерский промысел водных биологических ресурсов.

"В ходе оперативных мероприятий по проверке судна северокорейские браконьеры оказали активное сопротивление членам досмотровой команды пограничного управления ФСБ по Приморскому краю, в результате чего четверо сотрудников получили телесные повреждения различной степени тяжести, один из которых огнестрельное ранение", - сообщали тогда в пресс-службе Следственного комитета России.

Позднее стало известно, что один из северокорейский браконьеров, напавших при задержании на российских пограничников, скончался.

"Оказав сопротивление сотрудникам пограничного управления, шестеро граждан Северной Кореи получили различной степени тяжести ранения, один из которых впоследствии скончался, к нашему сожалению", - сообщил 20 сентября начальник дознания погрануправления ФСБ РФ по Приморскому краю Владимир Краснов в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

По факту инцидента Дальневосточным управлением на транспорте СК расследуется уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

23 сентября замминистра иностранных дел РФ Игорь Моргулов обсудил с временным поверенным в делах КНДР в России Чин Чжон Хёпом инцидент с задержанием северокорейских судов в Японском море.

"В ходе беседы был затронут недавний инцидент с задержанием рыболовных судов КНДР, осуществлявших незаконный промысел в российских водах в Японском море. Стороны обсудили комплекс мер, необходимых для недопущения в будущем подобных происшествий", - говорилось в опубликованном на сайте российского МИД сообщении.