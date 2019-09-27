Пять подземных толчков за сутки зарегистрировали в Бурятии в 150 км от Байкала

27.09.19 09:37

© РИА Новости. Владимир Смирнов

27 сентября. Interfax-Russia.ru - Серию подземных толчков зарегистрировали сейсмостанции в четверг на территории малонаселенного Баунтовского района республики Бурятии, сообщается на сайте Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН.

Самое сильное первое землетрясение произошло в 9:22 по местному времени (4:22 мск) в точке с координатами 54.8 градуса северной широты и 111.7 восточной долготы - в 150 км восточнее озера Байкал в верховьях реки Баргузин. По уточненным данным сейсмологов, энергетический класс сейсмособытия - 12,1, магнитуда - 4, интенсивность в эпицентре - 6 баллов. Толчок 3-4 балла ощутили жители пяти поселков Баунтовского и соседнего Курумканского районов Бурятии.

В 10:47 (5:47 мск) в этой же точке с разницей в 15 секунд было зафиксировано два подземных толчка энергетическим классом 10,2 и 10,5 соответственно.

Четвертое землетрясение энергетическим классом 9,7 произошло в 11:46 (6:47 мск), пятое - классом 9,5 - в 15:42 (10:42 мск).

Ранее сообщалось, что утром в четверг три подземных толчка были зафиксированы в Баунтовском районе Бурятии в 150 км от Байкала. Магнитуда по формуле для Байкальского региона - 4,5, 3,5, 3,6.

Сообщалось также, что серия слабых подземных толчков, или "рой землетрясений", может являться альтернативой крупного землетрясения. Таким образом сбрасывается напряжение земной коры. В Байкальской рифтовой зоне крайне редко слабые толчки предваряют сильные землетрясения, как, например, происходит подчас в Японии. Скорее перед сильными землетрясениями вокруг озера Байкал наступает своеобразное сейсмическое затишье.