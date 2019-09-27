на свободу: Росприроднадзор отказался от вылова китов в 2020 году
  
За 3 недели: РФ снова заподозрили в нарушении антидопинговых правил
   
Неутешительный итог: ЦИК заявил о вмешательстве в выборы в Петербурге ряда единороссов
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
17.09.19   14:04

03.06.19   17:35

15.05.19   15:16
 
Главные события
27.09.19 10:03

Крымский предприниматель получил почти 4 года тюрьмы за хищение 17 млн рублей из бюджета

© РИА Новости. Игорь Зарембо
27 сентября. Interfax-Russia.ru - Суд в Крыму признал местного предпринимателя виновным в хищении бюджетных средств, предназначенных для выплаты компенсаций за бесплатную перевозку льготников общественным транспортом, сообщила в пятницу пресс-служба управления ФСБ по республике.

Как установили следователи и суд, предприниматель заключил соглашения с органами власти Крыма на перевозки по нескольким городским и пригородным маршрутам, не имея подходящих автобусов. Вопреки условиям договоров он привлек к работе третьих лиц с условием перевоза льготников за свой счет.

"В последующем он предоставлял в администрацию Симферополя фиктивные документы, подтверждающие осуществление представляемыми им предприятиями перевозки льготных категорий граждан, на основании которых на их счета были переведены компенсационные выплаты", - сообщается в пресс-релизе.

Всего, по данным УФСБ, с 2015 по 2018 год предприниматель похитил более 17 млн рублей бюджетных средств. Против него было возбуждено три уголовных дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Кроме того, расследуются дела в отношении должностных лиц, помогавших перевозчику.

Центральный райсуд Симферополя назначил бизнесмену наказание в виде четырех лет лишения свободы со штрафом в размере 1 млн рублей и удовлетворил гражданский иск департамента соцзащиты населения Симферополя на 17 млн рублей.

Верховный суд Крыма сократил срок до 3 лет 11 месяцев, оставив в остальной части приговор без изменений.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  27.09.19 15:32
Двухэтажные аэроэкспрессы в "Шереметьево" могут запустить в начале декабря
.
  27.09.19 14:37
Мобильное приложение для туристов в Москве запустят в следующем году
.
  27.09.19 13:45
Строительство МФК "Квадрат" в Сколково завершится в 2022 году
.
  27.09.19 12:39
Пенсионный фонд подтвердил, что в Москве проживает 119-летняя пенсионерка
.
  27.09.19 11:14
Школу нового формата построят в Хамовниках к 2023 году
.
  26.09.19 14:42
Тепло вернется в Москву в начале следующей недели, но будет дождливо
.
  26.09.19 13:58
МЧС: число погибших на водоемах Москвы снизилось на 50%
.
  26.09.19 11:03
Потерпевший и прокуратура считают, что актеру Устинову можно назначить менее суровое наказание
.
  26.09.19 09:20
Мосгорсуд рассмотрит жалобу на приговор актеру Павлу Устинову
.
  26.09.19 09:18
Проспект Сахарова в Москве 29 сентября вновь перекроют для движения транспорта


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket