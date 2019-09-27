Крымский предприниматель получил почти 4 года тюрьмы за хищение 17 млн рублей из бюджета

27.09.19 10:03

© РИА Новости. Игорь Зарембо

27 сентября. Interfax-Russia.ru - Суд в Крыму признал местного предпринимателя виновным в хищении бюджетных средств, предназначенных для выплаты компенсаций за бесплатную перевозку льготников общественным транспортом, сообщила в пятницу пресс-служба управления ФСБ по республике.

Как установили следователи и суд, предприниматель заключил соглашения с органами власти Крыма на перевозки по нескольким городским и пригородным маршрутам, не имея подходящих автобусов. Вопреки условиям договоров он привлек к работе третьих лиц с условием перевоза льготников за свой счет.

"В последующем он предоставлял в администрацию Симферополя фиктивные документы, подтверждающие осуществление представляемыми им предприятиями перевозки льготных категорий граждан, на основании которых на их счета были переведены компенсационные выплаты", - сообщается в пресс-релизе.

Всего, по данным УФСБ, с 2015 по 2018 год предприниматель похитил более 17 млн рублей бюджетных средств. Против него было возбуждено три уголовных дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Кроме того, расследуются дела в отношении должностных лиц, помогавших перевозчику.

Центральный райсуд Симферополя назначил бизнесмену наказание в виде четырех лет лишения свободы со штрафом в размере 1 млн рублей и удовлетворил гражданский иск департамента соцзащиты населения Симферополя на 17 млн рублей.

Верховный суд Крыма сократил срок до 3 лет 11 месяцев, оставив в остальной части приговор без изменений.