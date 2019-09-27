Власти Красноярского края направят на достройку домов обманутых дольщиков более 2 млрд рублей

27.09.19 11:09

© РИА Новости. Нина Зотина

27 сентября. Interfax-Russia.ru - Власти Красноярского края направят на завершение проблемных объектов долевого строительства средства из федерального и краевого бюджетов в размере 2 млрд рублей, сообщает пресс-служба правительства региона в пятницу.

Решение о финансировании строек было озвучено на встрече представителей Минстроя края с обманутыми дольщиками ООО "СК "Реставрация" и ООО "Сибстройинвест"

"Объекты будут достраивать на условиях софинансирования: 25% выделят из краевого бюджета, остальные средства - из федерального", - говорится в сообщении.

Общий размер средств, выделенных на достройку домов в 2019 году составит порядка 2 млрд рублей. Кроме того до конца ноября наблюдательный совет федерального фонда защиты прав дольщиков примет решение о достройке тех или иных объектов или выплате компенсаций дольщикам на приобретение нового жилья

"Предполагается, что выплаты компенсаций будут производиться в тех случаях, когда их размер меньше, чем стоимость достройки объекта", - отмечают в Минстрое.

В ближайшее время в крае будет создан региональный фонда защиты прав дольщиков, проект закона об этом рассмотрят на ближайшей сессии краевого законодательного собрания.

Ранее сообщалось, в отношении руководителей ООО "Реставрация" было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, ее владелец был объявлен в международный розыск и задержан в Италии, решается вопрос о его экстрадиции в Россию

В сентябре 2018 года представители "Реставрации" объявили о невозможности достроить десяти домов и запуске процедуры банкротства компании. Предварительно установленная сумма ущерба в результате действий руководства компании - более 2 млрд. рублей, число обманутых дольщиков превышает 1300 человек.

Красноярская компания "Сибстройинвест" вела строительство двух многоквартирных жилых домов в Кировском районе Красноярска. Строительство приостановлено в связи с банкротством компании в октябре 2017 года.