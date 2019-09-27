Школу нового формата построят в Хамовниках к 2023 году

27.09.19 11:14

© РИА Новости. Евгения Новоженина

27 сентября. Interfax-Russia.ru - Школа нового формата появится в столичных Хамовниках к 2023 году, сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.

"В Хамовниках к 2023 году появится школа нового образца, где будут созданы все условия для самореализации и развития талантов учеников", - говорится в сообщении.

По данным Москомстройинвеста, образовательное учреждение, которое будет носить название "Новый взгляд", планируется построить в составе ЖК "Садовые кварталы".

"Проектом предусмотрено создание общедоступного, некоммерческого образовательного пространства, в основу которого будут положены традиции классической московской школы и экспериментальных методик", - пояснили в ведомстве.

Застройщиком выступит компания "Интеко". Сообщается, что курировать образовательный процесс в новой школе будут Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД России и Фонд "Экономическое развитие высшей школы".

Застройщик планирует возвести объект общей площадью около 10 тыс. кв. м. на двух земельных участках. К проектированию объекта планируется приступить уже в следующем году, завершение строительства запланировано на конец 2022 года, сообщили в пресс-службе.