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27.09.19 11:14
Школу нового формата построят в Хамовниках к 2023 году
"В Хамовниках к 2023 году появится школа нового образца, где будут созданы все условия для самореализации и развития талантов учеников", - говорится в сообщении.
По данным Москомстройинвеста, образовательное учреждение, которое будет носить название "Новый взгляд", планируется построить в составе ЖК "Садовые кварталы".
"Проектом предусмотрено создание общедоступного, некоммерческого образовательного пространства, в основу которого будут положены традиции классической московской школы и экспериментальных методик", - пояснили в ведомстве.
Застройщиком выступит компания "Интеко". Сообщается, что курировать образовательный процесс в новой школе будут Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД России и Фонд "Экономическое развитие высшей школы".
Застройщик планирует возвести объект общей площадью около 10 тыс. кв. м. на двух земельных участках. К проектированию объекта планируется приступить уже в следующем году, завершение строительства запланировано на конец 2022 года, сообщили в пресс-службе.
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