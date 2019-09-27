Грузовик снес балки путепровода на строящемся участке трассы "Таврида" в Крыму

27.09.19 11:19

Фото со страницы в соцсети пресс-секретаря крымского стройуправления компании "ВАД" Григория Назарова

27 сентября. Interfax-Russia.ru - Водитель грузового автомобиля не опустил кузов и сбил две балки путепровода на строящемся участке трассы "Таврида" в Бахчисарайском районе Крыма в пятницу, шофер не пострадал, сообщила пресс-служба крымского строительного управления АО "ВАД" (подрядчик стройки).

"Водитель субподрядной организации, подъезжая к путепроводу, проигнорировал знак о необходимости соблюдать бдительность и опустить кузов на подъезде к искусственному сооружению. В результате поднятый кузов грузовика сбил две уложенные балки путепровода", - говорится в заявлении компании.

Движения на этом участке шоссе нет, ездят только строители. Инцидент не повлияет на сроки строительства. "Причиненный ущерб устанавливается, он будет взыскан с субподрядной организации", - отмечает "ВАД".

Четырехполосная магистраль "Таврида" пройдет от Крымского моста в Керчи до Севастополя.