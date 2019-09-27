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Фигурантам дела о загрязнении нефтепровода "Дружба" продлили арест до 30 января

© РИА Новости. Алексей Мальгавко
27 сентября. Interfax-Russia.ru - Самарский районный суд в пятницу продлил срок содержания под стражей фигурантам дела о загрязнении нефтепровода "Дружба" - бывшему гендиректору ООО "Нефтеперевалка" Светлане Балабай и гендиректору ООО "Петронефть актив" Владимиру Жоголеву, сообщил корреспондент "Интерфаксу" из зала суда.

"Суд постановил продлить срок содержания под стражей Балабай по 30 января 2020 года включительно", - огласила решение судья Елена Грибова.

Как сообщил в ходе заседания адвокат Балабай Дмитрий Натариус, с согласия следствия 12 августа 2019 года Балабай продала свою 100%-ную долю в ООО "Нефтеперевалка" третьему лицу, и 10 сентября новый собственник компании прекратил полномочия Балабай в качестве генерального директора.

Как уточнила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Анна Тимофеева, Самарский районный суд продлил срок ареста гендиректора ООО "Петронефть актив" Владимира Жоголева, также проходящего по делу о загрязнении нефтепровода "Дружба".

"Суд постановил продлить срок содержания под стражей Жоголева по 30 января 2020 года включительно", - сказала Тимофеева.

По ее словам, ранее суд также продлил сроки домашнего ареста до 30 января 2020 года замдиректору ООО "Магистраль" Сергею Баландину и сотрудникам "Транснефть-Дружба" Роману Якушеву, Роман Гладкову, Владимир Матюхину.

Также суд в пятницу рассмотрит вопрос о продлении срока ареста заместителю гендиректора ООО "Нефтеперевалка" Рустаму Хуснутдинову.

Трубопроводная система "Дружба", по которой идет экспорт нефти из РФ через Белоруссию в европейском направлении, в апреле оказалась в центре международного ЧП, когда нефть оказалась загрязнена хлоридами. Польша и Украина остановили прием нефти 24-25 апреля. В течение мая прокачка "чистой" нефти из РФ возобновилась в Белоруссии, на Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии. Польша возобновила прокачку 10 июня. Компенсировать ущерб из-за загрязнения нефти будет "Транснефть".

Столь масштабная проблема стала следствием мошеннической схемы. В мае СУСК по Самарской области возбудило уголовное дело против участников преступного сообщества, которые, по версии следствия, похитили нефть на сумму не менее 1 млн рублей.

Первыми фигурантами дела стали гендиректор ООО "Нефтеперевалка" и его заместитель, а также гендиректор ООО "Петронефть актив" Владимир Жоголев, замдиректора ООО "Магистраль" Сергей Баландин, бывший гендиректор ООО "Самаратранснефть-Терминал", которое входит в ГК "Петронефть", Роман Ружечко и бывший владелец этой группы Роман Трушев. Все это частные компании, не входящие в структуру "Транснефти".

В середине июня стало известно об увеличении числа фигурантов дела до 10 человек (суд отправил под домашний арест четырех сотрудников "Транснефть-Дружбы"), а в конце июня - о еще трех подозреваемых сотрудниках этой компании, которые находятся под подпиской о невыезде.

В ходе розыскных мероприятий по линии Интерпола Ружечко 17 июля был задержан в Вильнюсе, 18 июля суд разрешил арестовать его на три месяца.

В августе Вильнюсский окружной суд изменил меру пресечения для Ружечко с содержания под стражей на домашний надзор.

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