Правительство РФ разрешило снимать животных в кино и рекламе вне мест их содержания

27.09.19 11:35

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

27 сентября. Interfax-Russia.ru - Правительство РФ утвердило перечень случаев, когда использование животных возможно за пределами мест их специального содержания, в частности, звери могут быть задействованы при съёмках фильмов или рекламы, в официальных церемониях и цирковых представлениях.

Согласно документу, с которым ознакомился корреспондент "Интерфакса", в перечень случаев, при которых допускается использование животных в культурно-зрелищных целях вне мест их содержания или за пределами специально предназначенных для этого зданий, сооружений, а также на необособленных территориях включены: организация и проведение официальных церемоний и других торжественных мероприятий в дни праздников, а также при организации и проведении выставок животных и мероприятий научной, образовательной и просветительской направленности с демонстрацией животных.

Кроме того, животных можно будет снимать в кино, рекламе и при производстве продуктов для СМИ.

Также разрешено вывозить животных за пределы специально оборудованных для них мест при проведении цирковых гастролей и зоотеатров.

В перечень включена возможность использовать животных на спортивных соревнованиях.

Согласно действующему закону, животных при съемке фильмов, рекламы, а также для проведения зрелищных мероприятий можно было использовать только в местах их содержания, в специально предназначенных для этого зданиях, сооружениях или на обособленных территориях.