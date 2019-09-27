Рекордное количество россиян посетило нацпарк "Русская Арктика" в этом сезоне

27.09.19 11:38

© РИА Новости. Алексей Куденко

27 сентября. Interfax-Russia.ru - Количество туристов, посетивших национальный парк "Русская Арктика" (Архангельская область) в этом году возросло, несмотря на сложную ледовую остановку в Баренцевом море, сообщила пресс-служба нацпарка в пятницу.

"Этим летом ООПТ (особо охраняемую природную территорию - ИФ) посетили 1 тыс. 306 человек. Для сравнения, в 2018 году нацпарк посетили 1 тыс. 79 туристов", - говорится в сообщении.

По словам директора нацпарка Александра Кирилова, в этом году в "Русской Арктике" 17 раз побывали круизные суда и яхты.

"Мы с радостью отмечаем, что впервые за десять лет существования парка граждане РФ вышли на первое место по количеству посещений. В 2019 году 262 россиянина посетили заповедную территорию", - цитирует Кирилова пресс-служба.

Интерес к Арктике сохранили туристы из Китая, США и Германии. Третье место по количеству посещений делят подданные Австралии, Швейцарии и Великобритании. Всего в 2019 году национальный парк посетили граждане 44 стран, в том числе таких государств, как Лихтенштейн, Израиль, Норвегия и Индия.

Кроме круизных судов, нацпарк посетили яхты из России, Польши и Чехии. Польская яхта Lady Dana 44 побывала в парке трижды, экипаж предпринял попытку побить мировой рекорд по дальности захода на север. "Осуществить задуманное яхтсменам помешала сложная ледовая обстановка в Арктике в этом году", - добавили в пресс-службе.

Туристический сезон открылся в "Русской Арктике" в июне. 30 августа на острове Гукера архипелага Земля Франца-Иосифа был открыт самый северный в России визит-центр. Событие было приурочено к 90-летию советской полярной станции Бухта Тихая. Также в бухту Тихая был возвращен репринт Голубой книги - летописи полярной станции, подарок Арктического музейно-выставочного центра.

Национальный парк "Русская Арктика" - самая большая особо охраняемая арктическая территория в мире. Общая площадь нацпарка, образованного в 2009 году, составляет более 8,8 млн га. Нацпарк включает в себя два кластера: Северный (архипелаг Земля Франца-Иосифа) и Южный (северная оконечность архипелага Новая Земля с прилегающими к ней островами).