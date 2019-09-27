Единая система мониторинга здоровья пилотов и диспетчеров появится в РФ

27.09.19 11:51

© РИА Новости. Макс Ветров

27 сентября. Interfax-Russia.ru - Готовятся поправки в законодательство о единой системе мониторинга здоровья членов экипажей гражданских воздушных судов и особенностях прохождения летных медкомиссий, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Предполагается, что законопроект позволит создать единую систему мониторинга состояния здоровья членов экипажа гражданских судов и диспетчеров управления воздушным движением", - сказала Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) в пятницу.

Законопроект вынесен в пятницу на РТК. Как заявили координаторы сторон комиссии, документ уже был рассмотрен рабочими группами, и ни профсоюзы, ни работодатели против законопроекта не возражают.

Голикова пояснила, что проектом предполагается разработка порядков обязательного медицинского освидетельствования, проведения предполетного и послеполетного медицинского осмотра членов экипажей гражданских воздушных судов, предсменного и послесменного медицинского осмотра диспетчеров управления воздушного движения.

"Кроме того, предлагается ввести обязательное медицинское освидетельствование обучающихся по программам подготовки членов экипажей гражданской авиации и диспетчеров управления воздушным движением", - сказала Голикова.

Она также пояснила, что законопроект устраняет несостыковки между Воздушным кодексом и профильным для российского здравоохранения законом "Об основах охраны здоровья граждан" в части медобеспечения полётов.

"Поправки, которые мы будем рассматривать, призваны исключить правовые коллизии в этой области", - сказала Голикова.

Сторона работодателей не возражает против документа, отметил президент Российского союза промышленников и предпринимателей, координатор стороны работодателей РТК Александр Шохин. Однако, по его словам, медкомиссии разного рода дублируют друг друга, и в будущем нужно это дублирования исключить за счет электронных баз данных.

"Нам представляется, что законопроект правильный, мы его поддерживаем. Но чересчур много форм прохождения различных медицинских осмотров, частично они дублируют друг друга. Считаем, что на следующем этапе при создании электронных баз нужно свести к минимуму это дублирование", - сказал Шохин.