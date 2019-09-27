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27.09.19 12:10
Мэром Тулы стала олимпийская чемпионка Слюсарева
Решение принято на первом заседании нового состава Тульской городской думы шестого созыва в пятницу. Кандидатуру Слюсаревой поддержали 29 депутатов из 32, принявших участие в заседании.
Бывший мэр Юрий Цкипури вручил Слюсаревой символичный ключ от города.
Она была избрана депутатом от партии "Единая Россия".
50-летняя Слюсарева - олимпийская чемпионка по велоспорту на треке в Афинах в 2004 году, двукратный бронзовый призер Олимпиад, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы, победитель кубка мира. Заслуженный мастер спорта. Почетный гражданин Тулы.
В 2014 году была избрана депутатом Тульской областной думы.
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