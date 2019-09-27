Дождливо и туманно будет в Петербурге и Ленобласти на выходных

27.09.19 12:22

© РИА Новости. Александр Гальперин

27 сентября. Interfax-Russia.ru - Туман и небольшие дожди ожидают Санкт-Петербург и Ленинградскую область на предстоящих выходных.

Как сообщили "Интерфаксу" в Гидрометцентре региона, в субботу в Петербурге и по области пройдет небольшой дождь, ночью и утром местами ожидается туман. Утром и днем в воскресенье пройдет небольшой, а местами умеренный дождь.

Температура воздуха в ближайшие выходные по области ночью составит плюс 2-7 градусов, местами похолодает до минус 2 градусов, днем воздух прогреется до плюс 8-13 градусов. В Петербурге в ночные часы ожидается плюс 5-7 градусов, днем - плюс 11-13 градусов.