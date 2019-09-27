Пенсионный фонд подтвердил, что в Москве проживает 119-летняя пенсионерка

27.09.19 12:39

© РИА Новости. Максим Блинов

27 сентября. Interfax-Russia.ru - Долгожительница 1900 года рождения действительно получает пенсию на севере Москвы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе отделения Пенсионного фонда России по Москве и Московской области.

"Среди получателей выплат в возрасте 110 лет и старше две женщины 1900 г.р. (пенсию получает по району Коптево САО Москвы) и 1909 г.р. (пенсию получает по Басманному району ЦАО Москвы)", - говорится в ответе пресс-службы на запрос агентства, поступившем в пятницу.

Имена и другие персональные данные пожилых женщин раскрыть нельзя, это запрещено законодательством, добавили в ПФР.

Всего в Москве, по данным на 19 сентября, насчитывается 807 человек из числа получателей выплат, которым 100 лет и больше.

Накануне РБК сообщил, что в Москве может жить самая пожилая жительница планеты, которой 119 лет. Ближайшей сопернице по данным Книги рекордов Гиннесса 116 лет, ее зовут Канэ Танака, она живет в японском городе Фукуока (по состоянию на 9 марта).