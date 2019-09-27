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27.09.19 12:39
Пенсионный фонд подтвердил, что в Москве проживает 119-летняя пенсионерка
"Среди получателей выплат в возрасте 110 лет и старше две женщины 1900 г.р. (пенсию получает по району Коптево САО Москвы) и 1909 г.р. (пенсию получает по Басманному району ЦАО Москвы)", - говорится в ответе пресс-службы на запрос агентства, поступившем в пятницу.
Имена и другие персональные данные пожилых женщин раскрыть нельзя, это запрещено законодательством, добавили в ПФР.
Всего в Москве, по данным на 19 сентября, насчитывается 807 человек из числа получателей выплат, которым 100 лет и больше.
Накануне РБК сообщил, что в Москве может жить самая пожилая жительница планеты, которой 119 лет. Ближайшей сопернице по данным Книги рекордов Гиннесса 116 лет, ее зовут Канэ Танака, она живет в японском городе Фукуока (по состоянию на 9 марта).
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