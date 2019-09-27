Минздрав: дефицит терапевтов и педиатров в поликлиниках можно ликвидировать за два года

27.09.19 12:58

© РИА Новости. Саид Царнаев

27 сентября. Interfax-Russia.ru - Дефицит врачей в поликлиниках возможно устранить за два года при продолжении программы допуска к работе терапевтов и педиатров без ординатуры, заявил заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай.

"Введенная в 2016 году процедура аккредитации позволяет осуществлять допуск к профессиональной деятельности терапевта и педиатра участковых без обязательного прохождения ординатуры. По данным федерального регистра медицинских работников за 2017-2018 год, на эти должности после прохождения аккредитации устроились 5,9 тысяч терапевтов и 3,3 тысячи педиатров", - написал в пятницу Салагай в своем телеграмм-канале.

Он отметил, что "подавляющее большинство этих специалистов продолжают работать на своих должностях и сегодня, то есть эффективность решения достаточно высокая".

"Если тенденция будет сохраняться, это позволит ликвидировать дефицит специалистов в первичном звене в течение следующих двух лет", - подчеркнул замминистра.

По его данным, в российском здравоохранении трудится около 2 миллионов врачей и медицинских сестер, с 2014 года количество врачей в поликлиниках увеличилось на 6,3 тыс. человек. Здравоохранению все еще требуются 22 тыс. врачей, в том числе 8,8 тыс. участковых врачей, отметил Салагай.