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27.09.19 13:07
Четыре редких амурских тигренка родились в сафари-парке в Крыму
Амурский, или уссурийский тигр - один из самых редких хищников планеты, он занесен в Красную книгу международного союза охраны природы и Красную книгу России. Популяция амурских тигров в дикой природе России составляет сейчас порядка 580-600 особей. В зоопарках мира их около 500, десятая часть - в Крыму.
"Вчера у нас случилось такое чудо - осенью тигры не рожают, это происходит крайне редко", - сказал агентству представитель сафари-парка.
"Маму" малышей зовут Василиса (она - опытная тигрица, это не первое потомство самки), "папу" - Скиф.
"По Василисе не было видно, что она беременная", - рассказали в зверинце.
Владелец "Тайгана" Олег Зубков услышал писк, зашел в "домик", оказалось, что тигрица рожает. Малышей искупали, обтерли, осмотрели и вернули "родительнице". Все тигрята здоровы и кормятся молоком матери.
"Амурских тигров в мире очень мало. У нас (в "Тайгане" и зоопарке "Сказка" - ИФ) их более 50-ти, это самая большая коллекция в мире", - сказали в зверинце.
Парк "Тайган" - крупный питомник львов, тигров и других зверей - основал в 2012 году на берегу Тайганского водохранилища крымский бизнесмен Олег Зубков. Ранее он открыл в Ялте первый в СНГ частный зоопарк "Сказка". В "Тайгане" сейчас живут больше 2,5 тыс. питомцев, в "Сказке" - 1,5 тыс.
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