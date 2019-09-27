Мариинский театр покажет оперу "Левша" к 500-летию Тульского кремля

27.09.19 13:33

© РИА Новости. Игорь Руссак

27 сентября. Interfax-Russia.ru - Постановка оперы Родиона Щедрина "Левша" в исполнении артистов Мариинского театра станет одним из ключевых событий в праздновании 500-летия Тульского кремля в 2020 году в Туле, сообщила пресс-служба Министерства культуры РФ.

"Одним из ключевых событий юбилейных мероприятий в 2020 году станет спектакль Мариинского театра в Тульском кремле. Это будет постановка "тульской" оперы Родиона Щедрина "Левша" под управлением маэстро Валерия Гергиева. Мариинский театр выступит в Туле впервые", - говорится в сообщении.

О ходе подготовки и проведению празднования 500-летия возведения Тульского кремля шла речь на заседании рабочей группы Минкультуры РФ под председательством заместителя министра культуры РФ Аллы Маниловой.

"Мы все понимали, что 500-летие Тульского кремля - очень важная дата. Но подготовка к этому юбилею уже стала настоящей движущей силой зарождения интереса к истории страны этого периода, к истории Тульской области, местного кремля. Город расцветает, строится первый в России настоящий музейный квартал, реализуются передвижные выставочные проекты по городам Большой засечной черты, обменные выставки с ведущими российскими музеями - все это очень радует и работает не только на регион, но и на всю страну", - сказала Манилова.

Министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина отметила, что регион активно готовится к предстоящему юбилею.

По ее словам, уже проведены мероприятия различной направленности, в том числе культурно-массовые, музейные и образовательные проекты, реставрация памятников культуры в малых исторических городах и поселениях Большой засечной черты. Кроме того, в октябре-ноябре запланировано открытие выставок "Декоративно-прикладное искусство Тулы XVI-XXI вв." и "Краеведение Дубны - территории Большой засечной черты", а также выставочного проекта, посвященного истории Богородицка.

Также на заседании обсуждался вопрос музеефикации археологического окна в Тульском кремле.

По указу президента РФ в 2020 году состоится празднование 500-летия возведения Тульского кремля как начала создания Большой засечной черты. Тульский кремль - памятник оборонного зодчества XVI века. Построен по указу Василия III в 1507-1520 годах как южный форпост Московского государства.