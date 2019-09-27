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27.09.19 13:45

Строительство МФК "Квадрат" в Сколково завершится в 2022 году

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
27 сентября. Interfax-Russia.ru - "Корпорация А.Н.Д." планирует завершить строительство многофункционального комплекса "Квадрат" на территории "Сколково" в 2022 году, рассказал в пятницу генеральный директор компании Саит-Салам Гуцериев.

"Строительство многофункционального комплекса "Квадрат" мы планируем начать в 2020-2021 гг., тут планируется разместить выставочное пространство 20 тыс. кв.м, также будет торговая зона, деловая зона. Окончание строительства - 2022 год", - сказал Гуцериев на первом саммите резидентов в Сколково.

МФК "Квадрат" расположится в центральной части въездной группы инновационного центра, он свяжет мультимодальный транспортный узел, автомобильную развязку и парковки в единый транспортно-логистический узел.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин открыл остановочный пункт "Инновационный центр "Сколково" Смоленского направления Московской железной дороги. Как сообщали в пресс-службе инвестора проекта группы "Сафмар", одновременно с вводом в эксплуатацию железнодорожной станции "Инновационный центр "Сколково" состоялось открытие транспортного узла "Орбион", который станет важнейшим инфраструктурным объектом технопарка. Ожидается, что к 2020 году пропускная способность "Орбиона" достигнет 30 тыс. человек в день.

Общая площадь комплекса составит почти 70 тыс. кв.м. Инвестиции в проект составили $240 млн.

"Корпорация А.Н.Д." (входит в группу "САФМАР") принимает участие в формировании будущего облика главного инновационного парка. В прошлом году "Корпорация А.Н.Д." открыла в Сколково бизнес-центр класса А "Амальтея" общей площадью 78 тыс. кв.м, в 2019 году откроется бизнес-центр "Стратос" (82 тыс. кв.м). В настоящий момент здесь также идет строительство крупнейшего в Московской области концертно-зрелищного комплекса "Амфион" на 8,5 тыс. посадочных мест.

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