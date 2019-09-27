Запрет на курение на балконах поддержали в Кремле

27.09.19 14:01

© РИА Новости. Евгений Биятов

27 сентября. Interfax-Russia.ru - В Кремле поддерживают введение запрета на курение на балконах жилых домов, президент РФ Владимир Путин всегда отрицательно относился к курению, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"В Кремле позитивно относятся к любым решениям, которые помогают спасать человеческие жизни. Мы знаем, сколько возникает пожаров, многие из них имеют весьма трагические последствия, общественный резонанс, поэтому любая спасенная жизнь оправдывает подобные решения", - сказал Песков журналистам.

Так он ответил на вопрос, как в Кремле относятся к мерам МЧС, согласно которым с 1 октября вводится запрет на курение на балконах жилых домов.

Он подчеркнул, что эта мера необходима для обеспечения противопожарной безопасности. "Разумеется, противопожарная", - сказал Песков, отвечая на уточняющий вопрос, является ли эта мера противопожарной или все же направлена на то, чтобы табачный дым не мешал соседям.

Пресс-секретарь президента не согласился со вторым утверждением.

Говоря о позиции президента относительно курения, Песков отметил, что Путин выступает за здоровый образ жизни, а среди его коллег-президентов осталось мало курильщиков.

"Сейчас остались считанные единицы коллег, которые курят, их меньше, чем пальцев на руке. В целом это весьма сейчас непопулярно, что отрадно. Президент всегда не приветствовал курение, является сторонником здорового образа жизни", - сказал Песков.

Пресс-секретарь подчеркнул, что "все коллеги, служащие и сотрудники, которые так или иначе обеспечивают работу президента, практически никто не курит".

Как пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России, изменения в правила противопожарного режима направлены на повышение культуры безопасности, а также на сокращение количества жертв и пострадавших при пожарах.

"После принятия данных поправок, если загорелся нижний этаж в случае неосторожного действия, будет повод и основание выявить виновного. Мы обращаем внимание общества на то, что каждый человек должен быть ответственен за свою безопасность и безопасность окружающих", - приводят в сообщении слова директора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Рината Еникеева.

По данным пресс-службы, норма "направлена, прежде всего, конечно же, не на борьбу с курильщиками, а функционально рассчитана на повышение культуры безопасности".

"Благодаря изменениям в Правила противопожарного режима пострадавшим будет легче взыскивать потери с виновного лица. Ранее привлечь к ответственности виновника не представлялось возможным. После вступления поправок в силу истинные виновные лица будут отвечать по закону и возмещать тот вред, который они причинили", - сообщили в МЧС.

По статистике министерства, за прошлый год свыше двух тысяч пожаров произошло на балконах. "Данная цифра возросла вдвое по сравнению с 2016 годом. Причина пожаров на балконах в 60% случаев - неосторожность при курении", - отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что правительство РФ одобрило ряд новых требований, направленных на обеспечение пожарной безопасности. "Правовым актом запрещается использовать открытый огонь на балконах и лоджиях квартир, в жилых комнатах общежитий и номерах гостиниц. Таким образом, граждане не вправе жарить шашлыки на балконах, зажигать свечи и даже, в принципе, курить", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России.

Курение на балконе подпадает под категорию "открытого горения", соответственно, оно тоже будет запрещено, сообщили в ведомстве.

"Изменения в Правила противопожарного режима начнут действовать с 1 октября 2019 года", - напомнили в МЧС.