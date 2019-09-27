Мэрия Калининграда согласовала на 29 сентября массовый пикет оппозиции

27.09.19 14:23

© РИА Новости. Владимир Астапкович

27 сентября. Interfax-Russia.ru - Администрация Калининграда разрешила региональному штабу Алексея Навального проведение 29 сентября акции против "дела ФБК", сообщил "Интерфаксу" координатор штаба Игорь Петров в пятницу.

"Мы подавали в мэрию Калининграда одну заявку, на которую получили согласование. Массовый пикет пройдет на площади у Дома искусств. Мы заявили численность акции в 200 человек", - сообщил Петров.

По его словам, протестующие потребуют от властей освободить фигурантов "московского дела" и прекратить "дело ФБК", в рамках которого в городах России, в том числе в Калининграде, у сторонников Навального прошли обыски.

3 августа СКР открыл уголовное дело, касающееся финансирования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК). По данным следствия, с января 2016 по декабрь 2018 года сотрудники организации легализовали около 1 млрд рублей, полученных от других лиц преступным путём. Эти деньги использовались для осуществления деятельности ФБК.