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27.09.19 14:29
Несколько сотен горняков вывели на поверхность из шахты в Кузбассе из-за энергоаварии
По данным министерства, отключение произошло на подстанции 220 кВ "Еланская" (филиал ПАО "ФСК ЕЭС" - "МЭС Сибири") в пятницу в 12:03 мск. Были обесточены пять подстанций 110 кВ.
Без электроснабжения осталось 14,8 тыс. потребителей и шахта по добыче угля "Осинниковская". "Был организован вывод 400 горнорабочих из шахты на поверхность", - говорится в сообщении.
В 12:30 работа подстанции "Еланская" возобновила работу, напряжение подано потребителям.
"Работники шахты возвращены на рабочие места. Предприятие ООО "Шахта "Осинниковская" работает в штатном режиме", - отмечается в пресс-релизе.
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