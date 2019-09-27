Несколько сотен горняков вывели на поверхность из шахты в Кузбассе из-за энергоаварии

27.09.19 14:29

© РИА Новости. Александр Кряжев

27 сентября. Interfax-Russia.ru - В Кузбассе из-за аварии на шахте были эвакуированы 400 горнорабочих, следует из материалов Минэнерго РФ.

По данным министерства, отключение произошло на подстанции 220 кВ "Еланская" (филиал ПАО "ФСК ЕЭС" - "МЭС Сибири") в пятницу в 12:03 мск. Были обесточены пять подстанций 110 кВ.

Без электроснабжения осталось 14,8 тыс. потребителей и шахта по добыче угля "Осинниковская". "Был организован вывод 400 горнорабочих из шахты на поверхность", - говорится в сообщении.

В 12:30 работа подстанции "Еланская" возобновила работу, напряжение подано потребителям.

"Работники шахты возвращены на рабочие места. Предприятие ООО "Шахта "Осинниковская" работает в штатном режиме", - отмечается в пресс-релизе.