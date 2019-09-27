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27.09.19 14:37
Мобильное приложение для туристов в Москве запустят в следующем году
"Для того чтобы туристы чувствовали себя комфортно, со следующего года мы запускаем специализированную цифровую платформу для оказания различных сервисов туристам, включая посещение объектов, построение транспортных логистических схем, бронирования и так далее", - рассказал Собянин журналистам.
В перспективе, отметил он, этот сервис позволит иностранцам оформлять электронные визы для посещения России.
Собянин также сообщил, что доходы бюджета Москвы от туризма превышают 120 млрд рублей в год.
"Это огромная сумма, сопоставимая с крупнейшими проектами Москвы. Например, это значительно больше денег, чем тратим ежегодно на реновацию "хрущевок". Так что это хорошее подспорье экономике Москвы", - сказал мэр Москвы.
Интеллектуальную цифровую туристическую платформу Russpass разрабатывает правительство Москвы совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.
Этот платформа позволит туристам создать свое уникальное путешествие по столице, сделает его удобным, собрав воедино городские сервисы, услуги и культурные достопримечательности. Сервис будет доступен на шести языках с круглосуточной службой поддержки.
С помощью Russpass можно будет, в частности, купить авиабилеты и забронировать гостиницу, спланировать пребывание в Москве, включая посещение культурных мероприятий. В туристический пакет также войдет транспортная карта.
При планировании путешествия по Москве пользователи Russpass смогут воспользоваться одной из двух опций: приобрести готовый туристический пакет или сформировать индивидуальный маршрут в конструкторе поездки.
В рамках готового туристического пакета пользователи получат бесплатный доступ во все региональные музеи Москвы и набор других сервисов.
Выбранные маршруты и приобретенные электронные билеты сохранятся в личном кабинете Russpass, распечатывать их не потребуется.
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