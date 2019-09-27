Чибис вступил в должность губернатора Мурманской области

27.09.19 14:43

© РИА Новости. Алексей Никольский

27 сентября. Interfax-Russia.ru - Церемония инаугурации губернатора Мурманской области Андрея Чибиса проходит в столице Заполярья в пятницу.

Как передает корреспондент "Интерфакса", Чибис принес присягу и вступил в должность. Он поклялся "соблюдать Конституцию Российской Федерации, уставы и законы Мурманской области, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина и верно служить населению Мурманской области".

В церемонии принимают участие полномочный представитель президента в северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, члены правительства Мурманской области, депутаты облдумы и горсовета Мурманской области, главы муниципалитетов, руководители ключевых предприятий Заполярья, силовых структур, командование Северного флота, представители различных конфессий.

Выборы губернатора Мурманской области прошли в единый день голосования 8 сентября. Врио губернатора региона Чибис ("Единая Россия") получил поддержку 60,07% избирателей. Итоговая явка составила 35,83%.

Чибис занимал пост врио губернатора Заполярья с марта этого года.