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27.09.19 14:43
Чибис вступил в должность губернатора Мурманской области
Как передает корреспондент "Интерфакса", Чибис принес присягу и вступил в должность. Он поклялся "соблюдать Конституцию Российской Федерации, уставы и законы Мурманской области, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина и верно служить населению Мурманской области".
В церемонии принимают участие полномочный представитель президента в северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, члены правительства Мурманской области, депутаты облдумы и горсовета Мурманской области, главы муниципалитетов, руководители ключевых предприятий Заполярья, силовых структур, командование Северного флота, представители различных конфессий.
Выборы губернатора Мурманской области прошли в единый день голосования 8 сентября. Врио губернатора региона Чибис ("Единая Россия") получил поддержку 60,07% избирателей. Итоговая явка составила 35,83%.
Чибис занимал пост врио губернатора Заполярья с марта этого года.
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