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27.09.19 14:47

Подача газа на ряд котельных Челябинской области остановлена из-за долгов

© РИА Новости. Сергей Кузнецов
27 сентября. Interfax-Russia.ru - Значительные долги за газ стали причиной срыва начала отопительного сезона в отдельных муниципальных образованиях Челябинской области, сообщает пресс-служба ООО "НОВАТЭК-Челябинск" в пятницу.

"Общая сумма долга коммунальных предприятий региона составляет 2 млрд 130 млн рублей, лидеры антирейтинга - Златоустовский и Миасский городские округа", - говорится в сообщении.

В частности, долг Златоуста составляет 527 млн рублей, Миасса - 567 млн рублей. Также существенный долг накоплен в Верхнем Уфалее (128 млн рублей), Сатке (99 млн рублей) и Красноармейском районе (93 млн рублей).

Компания отмечает, что проблемы связаны с нежеланием глав территорий решать вопросы газовых долгов.

"Бездействие и халатность ответственных лиц по обеспечению теплоснабжения привели к тому, что население и бюджетные организации области оказались без горячей воды и тепла. (...) Ряд глав, не решив проблем с долгами за предыдущий отопительный сезон, в начале нового отопительного периода системно уходят в отпуск, оставляя свой муниципалитет на произвол судьбы", - цитирует пресс-служба слова гендиректора компании Вадима Ромасенко.

Кроме того, по данным компании, в некоторых территориях разорваны договора с прежними поставщиками тепла и не заключены с новыми коммунальными предприятиями.

В свою очередь в пресс-службе администрации Златоуста агентству "Интерфакс-Урал" пояснили, что город не получил разрешение на пуск одной котельной.

"В городе отопительный сезон уже начался, тепло подано на все соцобъекты и жилые дома, кроме тех, которые находятся в зоне обслуживания этой котельной. Она отапливает одну школу, один детский сад и несколько многоквартирных домов", - уточнила пресс-секретарь местной администрации Юлия Прокопьева.

По ее сведениям, школьники до решения вопроса переведены на дистанционное обучение, а группы детского сада - в другое помещение, где есть отопление.

"Сейчас ведутся переговоры с компанией "НОВАТЭК-Челябинск" об урегулировании ситуации. Также подана заявка о выделении муниципалитету бюджетной субсидии на погашение части долга за газ", - пояснила представитель администрации.

Кроме того, отопительный сезон не стартовал в полном объеме в Красноармейском районе области.

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