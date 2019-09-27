Полпред: муниципалитеты ряда регионов ЮФО формально подходят к профилактике экстремизма

27.09.19 15:00

© РИА Новости. Евгений Биятов

27 сентября. Interfax-Russia.ru - Факты формального подхода муниципалитетов к профилактике экстремизма выявлены в Адыгее, Калмыкии, Кубани и Крыму, сообщил полномочный представитель президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов в пятницу на заседании Совета при полпреде в Ростове-на-Дону.

"Работа по противодействию экстремизму в молодежной среде должна проводиться максимально эффективно. Здесь мы не можем допускать ошибок и промахов. Вместе с тем в Адыгее, Калмыкии, Краснодарском крае, городе Севастополе были выявлены факты формализма в работе по профилактике экстремизма, проводимой на муниципальном уровне", - сказал Устинов.

Он отметил, что в Калмыкии имел место факт несвоевременного исполнения обязательств по госконтрактам, заключенным в 2018 году в рамках реализации программы противодействия экстремизму и терроризму. Задолженность по ним составила 2,5 млн рублей.

Также недофинансирование запланированных госпрограмм в этой сфере допущены в Крыму на сумму около 80 млн рублей.

"Считаю, что издержки в этом направлении заключаются в отсутствии системного подхода к решению соответствующих задач", - добавил Устинов.