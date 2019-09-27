Пары из 19 стран приедут на чемпионат мира по танцам в Екатеринбург

27.09.19 15:36

© РИА Новости. Владимир Вяткин

27 сентября. Interfax-Russia.ru - Чемпионат мира среди профессионалов по бальным танцам состоится 21 декабря в Екатеринбурге, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

По словам заместители губернатора региона Алексея Орлова, участниками соревнований станут танцевальные пары из 19 стран. Мероприятие пройдет на площадке конгресс-центра.

"Это масштабное, красивое и увлекательное событие может стать серьезным импульсом для развития танцевального искусства на территории региона", - цитируются в сообщении слова Орлова.

Отмечается, что в соревнованиях предполагается участие более 280 человек из Австрии, Белоруссии, Великобритании, Израиля, Италии, Канады, Китая, Латвии, Литвы.

"Пары уже начинают регистрироваться. Страны уже присылают судей - практически полный состав судей готов", - сообщил исполнительный директор Российского танцевального союза Олег Кудинов.

По его словам, одновременно с чемпионатом мира запланирован Евроазиатский танцевальный чемпионат среди любителей и юниоров по европейским и латиноамериканским танцам.