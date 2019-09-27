Более 200 волонтеров награждены за ликвидацию последствий взрывов на заводе "Кристалл"

27.09.19 15:57

© РИА Новости. МЧС РФ

27 сентября. Interfax-Russia.ru - Благодарственные письма и почетные грамоты вручены активистам Дзержинска (Нижегородская область), принимавшим участие в ликвидации последствий взрывов на ГосНИИ "Кристалл" в июне этого года.

В группе администрации города в соцсети сообщается, что награждены более 200 человек.

"За участие в ликвидации взрыва, сбор территориальной информации в рамках акции "Городской двор" благодарственные письма получили участники волонтерских движений, представители молодежного парламента и молодежной администрации города, волонтеры поисково-спасательных отрядов, представители общественных организаций, а также добровольцы и просто активные дзержинцы", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 1 июня на территории предприятия "ГосНИИ Кристалл" в Дзержинске произошли несколько взрывов техногенного характера. В результате были разрушены пять зданий предприятия (три складских и два производственных), возник пожар. От взрывов выбило стекла в жилых домах в радиусе трех километров и на заводских территориях.

Почти 80 человек обратились за медицинской помощью.

Волонтеры участвовали в восстановительных работах в зданиях, которые были повреждены взрывной волной.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов).