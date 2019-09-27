Экс-замгубернатора Курганской области Ванюкова будут судить за взятки

27.09.19 16:10

© РИА Новости. Виталий Тимкив

27 сентября. Interfax-Russia.ru - Прокуратура Курганской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя губернатора Курганской области Романа Ванюкова, обвиняемого в получении взяток, сообщает Генпрокуратура РФ.

Ванюкову было предъявлено обвинение по п."в" ч.5 ст.290, ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки в крупном и особо крупном размере).

По версии следствия, обвиняемый, занимая должность замгубернатора, курирующего вопросы финансирования содержания дорог, в 2018 году давал указание подчиненным в первую очередь расплачиваться по исполненным контрактам с теми хозяйствующими субъектами, которые передали ему взятки.

"Всего таким способом бывший заместитель губернатора намеревался получить свыше 27 млн рублей, при этом почти 5,5 млн рублей на момент задержания были ему уже переданы", - говорится в сообщении.

После вручения копии обвинительного заключения материалы уголовного дела будут направлены для рассмотрения по существу в Курганский городской суд.

Между тем, как сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе Курганского городского суда, в четверг суд продлил Ванюкову меру пресечения в виде содержания под стражей до 28 октября.

Ванюков занимал пост вице-губернатора - директора департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области с марта 2017 года. В ноябре 2018 года он ушел в отставку по собственному желанию. После этого в отношении Ванюкова было возбуждено уголовное дело по ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в особо крупном размере).

Вместе с Ванюковым задержали предполагаемых посредника и взяткодателя.