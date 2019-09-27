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"Уральские авиалинии" отсудили у аэропорта Симферополя 3 млн руб. за столкновение лайнера с птицей

© РИА Новости. Алексей Мальгавко
27 сентября. Interfax-Russia.ru - Двадцать первый арбитражный апелляционный суд (Севастополь) не удовлетворил апелляционную жалобу ООО "Международный аэропорт "Симферополь" на решение Арбитражного суда Республики Крым, взыскавшего с аэропорта по иску авиакомпании "Уральские авиалинии" 2,918 млн рублей убытков из-за столкновения самолета с птицей, говорится в материалах суда.

10 июня 2017 года в аэропорту Симферополя самолет "Уральских авиалиний" А320, вылетавший в Москву, в конце разбега перед отрывом от полосы столкнулся с птицей. "Командир воздушного судна принял решение о прекращении выполнения полетного задания и выполнил посадку на аэродром вылета", - говорится в сообщении.

В результате инцидента оказались повреждены лопатки вентиляторной ступени двигателя самолета.

Комиссия по расследованию инцидента установила, что применяемые в аэропорту средства для отпугивания птиц были недостаточно эффективны, а в районе аэродрома на момент ЧП были места размещения отходов, животноводческие фермы и другие объекты, способствовавшие массовому скоплению пернатых.

"Материалами дела подтверждается, что авиационный инцидент связан непосредственно с недостаточным орнитологическим обеспечением полетов на аэродроме Симферополь", - говорилось в решении Арбитражного суда Крыма.

Аэропорт, посчитав, что суд первой инстанции не учел его возражения, обжаловал это решение. Однако Двадцать первый арбитражный апелляционный суд оставил жалобу без удовлетворения.

"Уральские авиалинии" входят в топ-5 российских авиакомпаний по объему перевозок, базируется в екатеринбургском "Кольцово", московском "Домодедово" и петербургском "Пулково". Основной акционер авиакомпании - ее гендиректор Сергей Скуратов.

Флот "Уральских авиалиний" состоит из 46 самолетов производства Airbus (двадцать четыре А320, два A320neo, пятнадцать А321 и пять А319).

В последнее время были зафиксированы несколько случаев столкновения самолетов "Уральских авиалиний" с птицами. Так, 15 августа 2019 года А321, выполнявший рейс по маршруту Москва-Симферополь, сразу после взлета из аэропорта "Жуковский" из-за попадания птиц в оба двигателя совершил аварийную посадку. Самолет приземлился на кукурузном поле с выключенными двигателями и невыпущенным шасси. На борту лайнера было 226 пассажиров и 7 членов экипажа. Никто не погиб.

Еще один инцидент произошел 26 сентября: самолет "Уральских авиалиний" столкнулся с птицей после взлета из московского аэропорта "Домодедово", воздушное судно не было повреждено, полет не прерывался.

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