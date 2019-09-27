Ярославская область в 2019 г. решит проблемы 1 тыс. обманутых дольщиков

27.09.19 16:27

© РИА Новости. Виталий Тимкив

27 сентября. Interfax-Russia.ru - Порядка 10 проблемных домов будут сданы в 2019 году, сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов на II Градостроительном форуме в пятницу.

"За три минувших года нам удалось серьезно продвинутся в этом вопросе, были найдены крупные инвесторы, которые взялись за достройку замороженных домов. За 2017-2018 годы был введен в строй 31 проблемный объект, квартиры получили почти 2300 семей. По прогнозам, в текущем году будут сданы еще порядка 10 проблемных домов, это позволит решить проблемы 1 тыс. участников долевого строительства", - сказал глава региона.

Миронов выразил уверенность в том, что регион за два года полностью решит проблемы обманутых дольщиков.

"Мы также вели серьезную работу, чтобы максимально исключить риск для частных инвесторов при строительстве квартир. В этой связи невозможно переоценить начавшейся в этом году переход на проектное финансирование строительства жилья, привлечение денежных средств граждан будет возможно только с использование эскроу-счетов. Это новшество ставит надежную преграду на пути недобросовестных подрядчиков. Уверен, что теперь мы сможем выполнить поручение президента РФ, который потребовал в течение двух лет полностью решить проблемы обманутых дольщиков", - сказал глава региона.

II Ярославский градостроительный форум "Градостроительная политика. Новое измерение" проходит при поддержке правительства Ярославской области 26-27 сентября в Концертно-зрелищном центре "Миллениум". В нем принимают участие около 700 архитекторов, экспертов, урбанистов, специалистов по охране объектов культурного наследия из России.