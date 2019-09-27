Меликов стал сенатором от Ставропольского края

27.09.19 17:02

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

27 сентября. Interfax-Russia.ru - Членом Совета Федерации, представляющим исполнительную власть Ставропольского края, стал первый замдиректора Росгвардии Сергей Меликов, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе главы края.

"Губернатор Ставрополья своим постановлением наделил полномочиями сенатора Сергея Алимовича Меликова с 27 сентября", - сказал собеседник агентства.

Он сменил на этой работе Михаила Афанасова.

В начале июля информированный источник "Интерфакса" сообщал, что Меликов может покинуть Росгвардию. "Один из самых знаковых и известных заместителей главы Росгвардии, генерал-полковник Сергей Меликов написал рапорт об отставке", - говорил собеседник "Интерфакса".

Осведомленный источник агентства ранее сообщал, что Меликов станет сенатором от Ставропольского края.

Меликов родился 12 сентября 1965 года в городе Орехово-Зуево Московской области.

В 1986 году окончил Саратовское высшее военное командное училище МВД СССР, в 1994 году - Военную академию имени М.В. Фрунзе, в 2011 году - Военную академию Генштаба ВС РФ.

В 1986-2009 годах проходил военную службу на командных и штабных должностях во внутренних войсках МВД СССР, затем МВД РФ.

В 2011 году назначен командующим Объединенной группировкой войск (сил) - первым заместителем командующего войсками Северо-Кавказского регионального командования внутренних войск МВД России. В 2014 году он стал первым замначальника главного штаба внутренних войск МВД России.

С 12 мая 2014 года - полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе.

В феврале 2016 года указом президента России Меликов был назначен первым заместителем директора Федеральной службы войск национальной гвардии.

На выборах 8 сентября текущего года глава Ставрополья Владимир Владимиров получил 79,64% голосов. Явка на прошедших выборах составила 66,86% против 47,88% на предыдущих аналогичных выборах в 2014 году.

В пятницу Владимиров официально вступил в должность губернатора Ставропольского края. В этот же день правительство региона сложило свои полномочия.