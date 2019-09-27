Комиссия Госдумы направит материалы по Deutsche welle в Роскомнадзор, Генпрокуратуру и Минюст

27.09.19 17:29

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

27 сентября. Interfax-Russia.ru - Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства во внутренние дела РФ направит материалы по нарушению законодательства со стороны немецкой медиакомпании Deutsche welle в Роскомнадзор, Генпрокуратуру, Минюст.

"Есть папка с экспертизами, которая подтверждает деятельность и нарушение закона со стороны Немецкой волны. Наше мнение - направить собранные материалы в первую очередь в Роскомнадзор с тем, чтобы они поставили вопрос об ответственности, там санкции небольшие, но для нас вас важно, чтобы наказание было неотвратимым", - заявил глава комиссии Василий Пискарев.

"А также направить материалы в Генпрокуратуру, с тем, чтобы они со своей стороны приняли меры реагирования", - добавил он.

Комиссия также направит материалы в Минюст с тем, чтобы они включили Deutsche welle в перечень организаций, обладающих признаками иностранного агента.

"Свои ответы профильные ведомства должны направить в комиссию в течение 30 дней", - сообщил Пискарев, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ была создана в августе вскоре после заявления официального представителя МИД Марии Захаровой. Та сообщила, что Москва доведет до руководителей США и Германии данные о том, как их дипломатические сотрудники и СМИ вмешиваются во внутренние дела России при информировании о несогласованных митингах в российской столице. Это касалось публикаций Deutsche Welle с призывами к участию в несанкционированных акциях в Москве и посольства США в Twitter с подробным маршрутом несанкционированного митинга 3 августа.

Со своей стороны генеральный директор Deutsche Welle Петер Лимбург считает упреки в нарушении российских законов несостоятельными. "Мы всегда говорили, что не вмешивались во внутренние дела России и не собираемся делать этого впредь. Точно так же мы не призывали к демонстрации посредством сообщения в "Твиттере", а только цитировали организаторов. Это так очевидно, что мы не можем понять всего этого переполоха. Упрек в том, что мы нарушили российские законы, совершенно абсурден", - заявлял 23 августа Лимбург, которого "Интерфаксу" процитировали в пресс-службе телерадиокомпании.

Jфициальный представитель DW Кристоф Юмпельт также заявил "Интерфаксу", что телерадиокомпания не вмешивалась во внутренние дела РФ. По его словам, DW рассчитывает, что российские власти обеспечат свободную работу ее сотрудникам на территории России.

"На своем сегодняшнем заседании в Берлине Совет по вещанию DW обсудил обвинения комиссии Госдумы, приведенные в отчетах агентства. После получения исчерпывающей информации от генерального директора Питера Лимбурга и подробного изучения Совет по телерадиовещанию пришел к выводу, что репортаж DW из России ни в коей мере не является нежелательным", - говорится в ответе Юмпельта на запрос агентства.

"В связи с этим Совет по телерадиовещанию отвергает обвинение в том, что DW вмешивался во внутренние дела Российской Федерации", - отметил он.

Председатель Совета Карл Юстен, чьи слова приводятся в ответе, добавил: "Мы ожидаем, что российские власти обеспечат, чтобы все корреспонденты DW в России могли сообщать свободно и без ограничений. Свободный обмен информацией имеет первостепенное значение, и это включает в себя способность сотрудников Deutsche Welle работать беспрепятственно".

В свою очередь член Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Николай Сванидзе высказал мнение, что намерение комиссии Госдумы по расследованию вмешательства во внутренние дела РФ проверить "Медузу", "Радио Свобода", Би-би-си и другие медиа являются подтверждением наличия цензуры в стране.

"Это запретительная позиция. Если это сделать, а я не могу исключать такой возможности, это будет репутационная катастрофа, несомненный удар по свободе слова. Абсолютное подтверждение всех подозрений о наличии цензуры в нашей стране", - сказал "Интерфаксу" Сванидзе в пятницу.

Он отметил, такая позиция - "стратегически бесперспективная, но тактически могут достичь результатов - запретить, но это выстрел в ногу собственной стране". "Сейчас же ничего запретить нельзя, потому что все идет через Сеть. Сами намерения очевидны - за этим стоит позиция "держать и не пущать", - сказал член СПЧ.

По его мнению, это "удар по журналистам, которую отстаивают свою независимость, попытка загнать всех под один официозный зонтик".

Комиссия ГД по расследованию иностранного вмешательства в дела РФ в пятницу заслушала доклад лингвиста, в котором специалист

привел доводы, что в твите Deutsche Welle содержится прямой призыв к участию в протестных акциях. Это касалось публикаций Deutsche Welle с призывами к участию в несанкционированных акциях в Москве и посольства США в Twitter с подробным маршрутом несанкционированного митинга 3 августа.